ЗСУ закріплюються на відвойованих позиціях на Бахмутському напрямку

Північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника

Українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

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Північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів.

«Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – коментує Ковальов дії українських військових.

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Водночас українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник чинить шалений спротив та зазнає величезних втрат. На фронті тривають важкі бої.

Нагадаємо, що міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку. Ситуація на Бахмутовському напрямку змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

Як повідомлялося, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.