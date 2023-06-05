Пригожин розповів, як війська РФ обстріляли «вагнерівців» під час відступу з Бахмута

Пригожин заявив про обстріл своїх бойовиків

Один із окупантів під час допиту зізнався, що стріляв через особисту неприязнь

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Про це йдеться в рапорті, опублікованому пресслужбою Пригожина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами терориста, його найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».

Сапери ПВК відправились туди на розвідку та розмінування, але по них було відкрито вогонь «з боку позицій міноборони Росії». У відповідь найманці «вжили заходів щодо усунення небезпеки та затримання».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом пресслужба Пригожина опублікувала відео допиту нібито підполковника-командира 72-ї окремої мотострілецької бригади. Той зізнався, що почав обстрілювати «вагнерівців» через особисту неприязнь.

Раніше Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков відкинув заяви Москви про повне захоплення Бахмута у Донецькій області і заявив, що частина міста залишається під контролем України.

До слова, Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

Як повідомлялося, Пригожин заявив, що його терористи поїдуть воювати до Білгородської області і не будуть питати дозволу міноборони РФ.