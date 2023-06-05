Пригожин розповів, як війська РФ обстріляли «вагнерівців» під час відступу з Бахмута
Один із окупантів під час допиту зізнався, що стріляв через особисту неприязнь
Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Про це йдеться в рапорті, опублікованому пресслужбою Пригожина.
За словами терориста, його найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».
Сапери ПВК відправились туди на розвідку та розмінування, але по них було відкрито вогонь «з боку позицій міноборони Росії». У відповідь найманці «вжили заходів щодо усунення небезпеки та затримання».
Згодом пресслужба Пригожина опублікувала відео допиту нібито підполковника-командира 72-ї окремої мотострілецької бригади. Той зізнався, що почав обстрілювати «вагнерівців» через особисту неприязнь.
Раніше Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков відкинув заяви Москви про повне захоплення Бахмута у Донецькій області і заявив, що частина міста залишається під контролем України.
До слова, Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут.
Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.
Як повідомлялося, Пригожин заявив, що його терористи поїдуть воювати до Білгородської області і не будуть питати дозволу міноборони РФ.
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