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Пригожин розповів, як війська РФ обстріляли «вагнерівців» під час відступу з Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин розповів, як війська РФ обстріляли «вагнерівців» під час відступу з Бахмута
Пригожин заявив про обстріл своїх бойовиків
фото: РІА

Один із окупантів під час допиту зізнався, що стріляв через особисту неприязнь

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Про це йдеться в рапорті, опублікованому пресслужбою Пригожина.

За словами терориста, його найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».

Сапери ПВК відправились туди на розвідку та розмінування, але по них було відкрито вогонь «з боку позицій міноборони Росії». У відповідь найманці «вжили заходів щодо усунення небезпеки та затримання».

Згодом пресслужба Пригожина опублікувала відео допиту нібито підполковника-командира 72-ї окремої мотострілецької бригади. Той зізнався, що почав обстрілювати «вагнерівців» через особисту неприязнь.

Раніше Пригожин пожалівся, що РФ замінувала «вагнерівцям» шляхи відходу з Бахмута

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков відкинув заяви Москви про повне захоплення Бахмута у Донецькій області і заявив, що частина міста залишається під контролем України. 

До слова, Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут.

Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

Як повідомлялося, Пригожин заявив, що його терористи поїдуть воювати до Білгородської області і не будуть питати дозволу міноборони РФ. 

Читайте також: ISW пояснив, чому Пригожин хоче відправити «вагнерівців» під Білгород
Теги: ПВК «Вагнер» окупанти Бахмут

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