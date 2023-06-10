ЗСУ просунулися на 1400 метрів на Бахмутському напрямку – Череватий

Сили оборони продовжують досягати успіху на Бахмутському напрямку

Учора Силами оборони було знищено 138 окупантів, ще 236 зазнали поранень. Одного російського військового взяли в полон.

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Речник східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони продовжують досягати успіху на Бахмутському напрямку, просунувшись там за добу на 1400 метрів. Під час телемарафону він уточнив, що захисники, використовуючи ротацію ворога, проводять контратаки.

Учора російські окупанти також здійснили вісім авіаударів по позиціях наших військових та 330 обстрілів ствольною й реактивною артилерією.

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«Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон», – додав Череватий.

Ворог протягом вчорашнього дня втратив самохідну артилерійську установку «Гвоздика», три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, зенітну гармату С-60, БПЛА ZALA вісім складів та сім автомобілів, які підвозили зброю та боєприпаси.

Череватий уточнив, що росіяни намагаються відбудувати власні лінії оборони, паралельно атакуючи позиції ЗСУ. Проте їх спроби марні.

Нагадаємо, в останні дві доби українські сили проводять наступ на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках ЗСУ досягли значного прогресу та прорвали першу лінію російської оборони.

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Також стало відомо, що під ракетний обстріл вранці потрапили бази відпочинку на Арабатській стрілці, що на окупованій частині Херсонщини, де живуть російські військові і представники окупаційної влади.

Серед постраждалих під час удару, ймовірно, гауляйтер Володимир Сальдо.

В мережі є повідомлення, що Сальдо госпіталізували у важкому стані. Підтверджень чи спростувань цього від окупаційної влади поки що немає.

До слова, країна-агресорка Росія продовжує обстрілювати цивільні об’єкти населених пунктів України з усіх видів озброєння.