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Заколот «вагнерівців»: стало відомо, кого Пригожин взяв у похід на Москву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заколот «вагнерівців»: стало відомо, кого Пригожин взяв у похід на Москву
Найманці «Вагнера», серед яких колишні ув'язнені, воюють в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії
фото: Reuters

Майже всі бойовики, які брали участь у найсерйознішій загрозі правлінню президента Росії Володимира Путіна на сьогоднішній день, мали закриті обличчя

Найманці групи «Вагнер», які захопили російське місто Ростов-на-Дону під час заколоту, включали щонайменше трьох засуджених злочинців. Про це пише Reuters у власному розслідуванні.

Майже всі бойовики, які брали участь у найсерйознішій загрозі правлінню президента Росії Володимира Путіна на сьогоднішній день, мали закриті обличчя, тому їх не вдалося ідентифікувати.

Але звіти Reuters показують, що деякі з них раніше перебували у в'язниці, підкреслюючи, що рішення Кремля дозволити Пригожину вербувати тисячі найманців з в'язниць по всій країні минулого року переслідувало його.

До відома, найманці «Вагнера», серед яких колишні ув'язнені, воюють в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема в місті Бахмут, який досі був найкривавішою битвою.

Як раніше повідомлялося, під час збройного бунту лідер «вагнерівців» Євген Пригожин мав намір захопити в полон міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу Валерія Герасимова. Зробити це він планував у Ростові-на-Дону, а про плани Пригожина, ймовірно, знав командувач ВКС РФ генерал Сергій Суровікін. Однак за два дні до подій про наміри Пригожина дізналися у ФСБ, що змусило ватажка «вагнерівців» йти ва-банк і розпочати заколот раніше запланованих термінів. 

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Теги: Міноборони путін полон місто Бахмут Євген Пригожин ПВК Вагнера

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