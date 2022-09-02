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ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото)
Щодня окупанти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни
Фото: пресслужба Повітряних Сил ЗСУ

БПЛА призначений для створення планів місцевості

Сьогодні, 2 вересня, українські військові збили російський розвідувальний безпілотник «Картограф» з 12 камерами. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«У небі Миколаївської області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідований російський безпілотник «Картограф», що входить в сімейство багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро», – йдеться у повідомленні.

3 фото
На весь екран

На оприлюднених фотографіях видно камеру з 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

БПЛА даного сімейства призначені для створення планів місцевості. Майже щодня окупанти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно залучаючи БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 48700 окупантів. За минулу добу 350 рашистів та 12 ворожих танків.

Теги: війна Миколаївщина ЗСУ безпілотник

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