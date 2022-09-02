«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Сьогодні на півдні ЗСУ знищили «Град», 10 одиниць бронетехніки та склад боєприпасів противника

Українські захисники пошкодили ворожий Су-25

Збройні сили України протягом 2 вересня вдарили по двох районах зосередження сил і засобів російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника», – йдеться в повідомленні.

Станом на 12:00 2 вересня підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, три танки, чотири гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів.

Крім того, підтверджено виведення зі складу ворожих сил пошкоджений у четвер у районі с. Сухого Ставку Херсонської області літак Су-25 окупантів.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.