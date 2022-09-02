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«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Сьогодні на півдні ЗСУ знищили «Град», 10 одиниць бронетехніки та склад боєприпасів противника
фото ілюстративне

Українські захисники пошкодили ворожий Су-25

Збройні сили України протягом 2 вересня вдарили по двох районах зосередження сил і засобів російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника», – йдеться в повідомленні.

Станом на 12:00 2 вересня підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, три танки, чотири гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів.

Крім того, підтверджено виведення зі складу ворожих сил пошкоджений у четвер у районі с. Сухого Ставку Херсонської області літак Су-25 окупантів.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Теги: окупанти війна Харківщина

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