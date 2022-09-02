ЗСУ знищили ще одну базу рашистів у Херсоні (відео)

Пропагандисти повідомляють, що влучання було нібито по житловому будинку

Інформація про втрати серед російських окупантів уточнюється

Збройні сили України вдарили по гуртожитку одногоз університетів, де розгорнувся військовий підрозділ окупантів. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає «Громадське».

«Це гуртожиток Херсонського факультету Одеського державного університету. Це відомча будівля, де була розташована база російських окупаційних військ», – зазначила вона.

Російські пропагандисти ж повідомляють, що влучання було нібито по житловому будинку. Насправді ж це був гуртожиток, не житлова будівля.

«Ми отримали інформацію про розгортання там військового підрозділу, тому й туди поцілили», – додала Гуменюк.

У будівлі повністю зруйновано дах та сильно пошкоджено п'ятий поверх будівлі, обвалився один під'їзд, двір завалений цеглою. Інформація про втрати серед російських окупантів уточнюється.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 48700 окупантів. За минулу добу 350 рашистів та 12 ворожих танків.