Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили ще одну базу рашистів у Херсоні (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили ще одну базу рашистів у Херсоні (відео)
Пропагандисти повідомляють, що влучання було нібито по житловому будинку
скрін з відео

Інформація про втрати серед російських окупантів уточнюється

Збройні сили України вдарили по гуртожитку одногоз  університетів, де розгорнувся військовий підрозділ окупантів. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає «Громадське».

«Це гуртожиток Херсонського факультету Одеського державного університету. Це відомча будівля, де була розташована база російських окупаційних військ», – зазначила вона.

Російські пропагандисти ж повідомляють, що влучання було нібито по житловому будинку. Насправді ж це був гуртожиток, не житлова будівля.

«Ми отримали інформацію про розгортання там військового підрозділу, тому й туди поцілили», – додала Гуменюк.

У будівлі повністю зруйновано дах та сильно пошкоджено п'ятий поверх будівлі, обвалився один під'їзд, двір завалений цеглою. Інформація про втрати серед російських окупантів уточнюється.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 48700 окупантів. За минулу добу 350 рашистів та 12 ворожих танків.

Теги: війна окупанти ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щодня окупанти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни
ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото)
Сьогодні, 12:51
Протягом минулої доби ЗСУ 12 ворожих танків
ЗСУ ліквідували майже 49 тис. окупантів
Сьогодні, 09:21
ЗСУ поцілили у ворожу переправу в районі Нової Каховки
ЗСУ поцілили у ворожу переправу в районі Нової Каховки
Сьогодні, 08:22

Події в Україні

Окупанти більше не можуть підтягувати резерви до Херсонщини, – «Південь»
Окупанти більше не можуть підтягувати резерви до Херсонщини, – «Південь»
Загарбники вручають повістки жителям окупованого Мелітополя
Загарбники вручають повістки жителям окупованого Мелітополя
ЗСУ знищили ще одну базу рашистів у Херсоні (відео)
ЗСУ знищили ще одну базу рашистів у Херсоні (відео)
Україна повернула з полону ще 14 військових
Україна повернула з полону ще 14 військових
«Пиво п'ю, мене не бере»: дружина окупанта скаржиться на вибухи в Криму (аудіо)
«Пиво п'ю, мене не бере»: дружина окупанта скаржиться на вибухи в Криму (аудіо)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
94K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
50K
РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW
35K
Путін і «гумова попа». Глава Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)
30K
ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)
25K
Лендліз запрацював, але є нюанс

Новини

Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Сьогодні, 12:57
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
Сьогодні, 12:18
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
Сьогодні, 11:19
Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Сьогодні, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту