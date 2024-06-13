ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні

Дмитро Плетенчук: «Мінус п’ять човнів за день у ворога на Півдні»

Українські захисники знищили п’ять ворожих човнів на Півдні. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Мінус п’ять човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось «пішло не так» мабуть...», – зазначив він.

За даними Сил оборони півдня, за минулу добу отримано підтвердження, про зменшення кількості особового складу росіян на Придніпровському та Оріхівському напрямках на 111 осіб. Також ворог втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк,шість гармат, міномет, 16 одиниць автобронетехніки, п'ять човнів та квадроцикл.

Раніш Плетенчук повідомив, що російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. За його словами, росіяни вважають, що після занурення човни перебувають у більшій безпеці.

Плетенчук додав, що російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в Новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів, і при цьому жодного підводного човна.

Як повідомлялося, налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор». Кілекторне судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло вчора, 4 червня, до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор».

Нагадаємо, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя.