Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 840-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

особового складу ‒ близько 521 830 (+980) осіб;

танків ‒ 7911 (+9) од;

бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од;

артилерійських систем – 13736 (+46) од;

РСЗВ – 1099 (+0) од;

засоби ППО ‒ 844 (+2) од;

літаків – 359 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19);

крилаті ракети ‒ 2280 (+2);

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2)

Активність флоту окупантів станом на 12 червня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них один рухався з протоки Босфор.

До слова, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі.