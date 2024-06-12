Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 12 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 12 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 521 830 (+980) осіб;
- танків ‒ 7911 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од;
- артилерійських систем – 13736 (+46) од;
- РСЗВ – 1099 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 844 (+2) од;
- літаків – 359 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19);
- крилаті ракети ‒ 2280 (+2);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 12 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них один рухався з протоки Босфор.
До слова, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі.
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