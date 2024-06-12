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Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 840-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 521 830 (+980) осіб;
  • танків ‒ 7911 (+9) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од;
  • артилерійських систем  – 13736 (+46) од;
  • РСЗВ – 1099 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 844 (+2) од;
  • літаків – 359 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19);
  • крилаті ракети ‒ 2280 (+2);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2)
Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 12 червня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них один рухався з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 12 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

До слова, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2024 року
Теги: корабель втрати

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