Люксова яхта Медведчука набула статусу українського судна

Яхта перший в історії країни арештований актив, що перебуває за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні

Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України», – йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).

«Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного» бюджету України, – зазначив Ігнатенко.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску). Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна суму продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

Як повідомлялося, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.