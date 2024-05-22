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Україна формує флот за межами Азово-Чорноморського регіону: ЗСУ розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна формує флот за межами Азово-Чорноморського регіону: ЗСУ розкрили деталі
Навчання екіпажів відбуваються за місцем розташування кораблів
фото: з відкритих джерел

Дмитро Плетенчук: «Розбудова флоту – це завжди довготривалий і складний процес, особливо коли треба переходити на кораблі країн НАТО»

Україна продовжує розбудовувати флот за межами Азово-Чорноморського регіону, наприклад, у Великій Британії. Про це  розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Навчання відбуваються за місцем розташування кораблів. Це дозволяє безпечно підготувати наші екіпажі і одразу пройти навчання у наших партнерів», – заявив він.

Він наголосив, що Україна не є країною без флоту.

«Колись так вважали наші противники, це було їхньою великою помилкою. Розбудова флоту – це завжди довготривалий і складний процес, особливо коли під час цієї розбудови треба переходити на інші системи озброєння, інші кораблі країн НАТО. Це нова для нас система корабельної служби», – пояснив речник.

Він додав, що такі складні системи, як кораблі, опановуються досить довго.

«І переозброєння кораблів відбувається так само довго, тому що корабель – це найскладніша збройна система у будь-якій армії світу. Екіпаж корабля – це кілька десятків, інколи сотень, людей, які мають працювати як єдиний механізм», – резюмував він. 

Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомив, що знищений російський корабель «Циклон» був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що небезпека атаки з моря минула ще рано.

Теги: флот корабель

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