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У Криму окупанти, боячись втратити флот, залишили для ЗСУ десятки інших морських цілей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Криму окупанти, боячись втратити флот, залишили для ЗСУ десятки інших морських цілей
Російські військово-морські командири наказали вцілілим суднам відступити і передислокуватися до нібито безпечніших портів на півдні Росії
фото з відкритих джерел

Сили оборони переключилися з великих військових кораблів Чорноморського флоту РФ на значно менші судна

Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту, пише Forbes.

Видання зазначає, стурбовані втратами, російські військово-морські командири наказали вцілілим суднам відступити і передислокуватися до нібито безпечніших портів на півдні Росії. Однак загарбники залишили у берегів окупованого півострова десятки менших тральщиків, десантних і патрульних катерів, тому Сили оборони звернули на них увагу.

Журналісти стверджують, що остання атака була, мабуть, найдорожчою для того, що залишилось від Чорноморського флоту у Криму. Рано вранці 30 травня морські ударні сили Головного управління розвідки скерували свої безпілотні катери Magura V5 до бухти Вузька на заході півострова.

«Російські літаки намагалися перехопити безпілотники, але принаймні кілька пройшли і досягли бухти. Налякані російські артилеристи відкрили вогонь, без розбору розпорошуючи трасуючі снаряди та не зупиняючи наліт», – пише видання.

Внаслідок атаки два катери КС-701 потонули та ще два – були пошкоджені. Як зазначається, це п’ята частина із близько 20 КС-701. Примітно, що в той самий день ЗСУ пошкодили два російські пороми, основною місією яких є перевезення вантажів через Керченську протоку до східного Криму.

Видання зазначає, хоча знищені КС-701 не мають важкого озброєння, вони все ж корисні, оскільки використовувались для матеріально-технічного забезпечення та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. Журналісти назвали КС-701 як водні фургони для доставки вантажів із півдня Росії до Криму. Вони не перевозять припаси, але доставляють їх останні кілька кілометрів до кінцевого пункту призначення.

«Тож у той час, як українські крилаті ракети та Atacms підривають основні лінії постачання до Криму – великі десантні кораблі, пороми, мости та залізниці – українські безпілотні катери полюють на судна доставки. Таким чином, українські сили скорочують логістику росіян у Криму з обох сторін», – зазначає видання.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

До слова, Служба безпеки за допомогою дронів уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ». Його вартість становить близько $100 млн.

Як повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.

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Теги: флот РФ Крим війна ЗСУ корабель

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