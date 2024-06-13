Військові повідомили, де окупанти ховають підводні човни

Російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в Новоросійську

У Криму залишилося небагато кораблів, і при цьому жодного підводного човна

Російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни вважають, що після занурення човни перебувають у більшій безпеці.

«Безпечним місцем знаходження підводних човнів вони можуть вважати положення під водою. Була така інформація, що в пункті базування вони знаходяться у зануреному стані, коли на поверхні залишається лише місток, а корпус підводного човна перебуває під водою. Цілком зрозуміла така тактика. Ворог очікує, що це буде якийсь ракетний удар, тому намагається в такий спосіб сховати човни», – заявив Плетенчук.

Він додав, що російські підводні човни на постійній основі перебувають в пункті базування в Новоросійську. А в Криму залишилося небагато кораблів, і при цьому жодного підводного човна.

Як повідомлялося, налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор». Кілекторне судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло вчора, 4 червня, до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор».

Раніше повідомлялося, українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець».

Також у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.