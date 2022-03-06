ЗСУ знищили російського полковника

У Росії отримали ще один високопоставлений «вантаж 200» – командир полку Костянтин Зізевський

Окупантів в Україні чекає однакова доля

Українські військовослужбовці ліквідували командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку, гвардії полковника Костянтина Зізевського. Про смерть окупанта написав голова Невинномиська Михайло Міненков у Іnstagram.

За інформацією голови міста, яке знаходиться у Ставропольському краї, Зізевський був командиром 247 гвардійського десантно-штурмового полку. Полк дислокується у Ставрополі та належить до Південного військового округу, 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Костянтин командував полком із 2020 року.

Міненков повідомив, що похорон Костянтина відбудеться 6-го березня в Пскові. Тут похований і батько полковника, ветеран Афганської війни Володимир Зізевський. Війна ввійшла в історію як військове вторгнення Радянського Союзу в суверенний Афганістан.

Син повторив долю батька – став окупантом і заплатив за це життям.

Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

Як стало відомо, окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці.

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