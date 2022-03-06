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    Події в Україні

    ЗСУ знищили російського полковника

    У Росії отримали ще один високопоставлений &laquo;вантаж 200&raquo;&nbsp;&ndash; командир полку&nbsp;Костянтин Зізевський - ЗСУ знищили російського полковника
    У Росії отримали ще один високопоставлений «вантаж 200» – командир полку Костянтин Зізевський
    фото з соцмереж

    Окупантів в Україні чекає однакова доля

    Українські військовослужбовці ліквідували командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку, гвардії полковника Костянтина Зізевського. Про смерть окупанта написав голова Невинномиська Михайло Міненков у Іnstagram.

    За інформацією голови міста, яке знаходиться у Ставропольському краї, Зізевський був командиром 247 гвардійського десантно-штурмового полку. Полк дислокується у Ставрополі та належить до Південного військового округу, 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

    Костянтин командував полком із 2020 року.

    Міненков повідомив, що похорон Костянтина відбудеться 6-го березня в Пскові. Тут похований і батько полковника, ветеран Афганської війни Володимир Зізевський. Війна ввійшла в історію як військове вторгнення Радянського Союзу в суверенний Афганістан.

    Син повторив долю батька – став окупантом і заплатив за це життям.

    Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Як стало відомо, окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці.

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    Теги: ЗСУ війна Афганістан смерть
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    ЗСУ знищили російського полковника