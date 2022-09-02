ЗСУ ліквідували майже 49 тис. окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 48700 окупантів. За минулу добу 350 рашистів та 12 ворожих танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21) од,

артилерійських систем – 1126 (+11) од,

РСЗВ – 289 (+2) од,

засоби ППО –153 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2),

крилаті ракети – 198 (+2),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,

спеціальна техніка – 105 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.