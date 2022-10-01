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Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
Арестович назвав кількість солдат РФ в оточенні під Лиманом
фото ілюстративне

Окупанти зробили кілька спроб деблокувати оточення

В оточення під Лиманом Донецької області перебувають кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії.  Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

Арестович уточнив, що за різними відомостями, в оточення потрапили від 2,5 до 5,5 тисяч супротивників. Радник ОП зауважив, що поки що повних даних про ситуації у Лимані немає.

«Повних даних немає. За одними даними, він оточений вже повністю, за іншими - вони зберігають певну можливість виходити через Зарічне... строго на схід, але дорога знаходиться під вогневим контролем української артилерії, щонайменше... там ситуація динамічно розвивається...», – зазначив він.

Радник Офісу президента також заявив, що окупанти зробили кілька спроб деблокувати оточення, але вони всі провалилися через відсутність згуртованих резервів у достатній кількості.

«Я думаю, добу-дві, ми закриємо тему Лиману, зрозуміло, що бої можуть ще не закінчитися, вони можуть ще утримуватися в місті, але доля зрозуміла, вирішено вже це, вони нічого з цим не зроблять», – додав радник ОП.

Нагадаємо, українські воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади повідомили, що сьогодні їх силами звільнено від ворога Дробишеве на Донеччині.

Добишеве – селище міського типу в Україні, у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване за 118 км від Донецька.

Разом з тим президент повідомив, що ЗСУ досягли неабияких успіхів біля Лимана у Донецькій області.

Теги: фронт ЗСУ окупанти війна солдат радник

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