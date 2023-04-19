Зустріч Лукашенка та Пушиліна: МЗС України відреагувало

Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України

МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Про це повідомили на сайті МЗС України.

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«Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

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Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.

Нагадаємо, вчора, 18 квітня, Олександр Лукашенко зустрівся з «тимчасово виконувачем обов'язків голови» самопроголошеної «ДНР» Денисом Пушиліним.

Ще раніше, 10 квітня білоруський диктатор провів зустріч у Мінську з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, на якій попросив захистити його від зовнішніх загроз.