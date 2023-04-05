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Ядерна зброя та окупація України. Путін сьогодні збирає Радбез

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ядерна зброя та окупація України. Путін сьогодні збирає Радбез
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

До Росії сьогодні прибуде самопроголошений президент Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін збирає у Кремлі Велику Раду безпеки, щоб обговорити нібито безпеку на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема йдеться про Донбас, Запоріжжя та Херсонську область. Про це передають росЗМІ.

Після цього до Кремля прибудуть іноземні посли – США, ЄС, Данії, Норвегії, Мексики та Сирії. Зазначається, що з ними Путін матиме окремий захід.

Завершиться сьогоднішній день зустріччю із Лукашенком. Попередньо, два диктатори обговорять питання розміщення у Білорусії російської ядерної тактичної зброї.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко їде з візитом Путіна. У той же час президент України Володимир Зеленський їде з робочим візитом до Варшави, а лідер Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – до Китаю.

До слова, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. 

Теги: росія Білорусь окупанти війна

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