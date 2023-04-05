Ядерна зброя та окупація України. Путін сьогодні збирає Радбез

До Росії сьогодні прибуде самопроголошений президент Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін збирає у Кремлі Велику Раду безпеки, щоб обговорити нібито безпеку на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема йдеться про Донбас, Запоріжжя та Херсонську область. Про це передають росЗМІ.

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Після цього до Кремля прибудуть іноземні посли – США, ЄС, Данії, Норвегії, Мексики та Сирії. Зазначається, що з ними Путін матиме окремий захід.

Завершиться сьогоднішній день зустріччю із Лукашенком. Попередньо, два диктатори обговорять питання розміщення у Білорусії російської ядерної тактичної зброї.

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Нагадаємо, сьогодні Лукашенко їде з візитом Путіна. У той же час президент України Володимир Зеленський їде з робочим візитом до Варшави, а лідер Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – до Китаю.

До слова, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.