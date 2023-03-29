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Кабмін ухвалив проєкт заборони прикордонного співробітництва України з Росією і Білоруссю

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Кабмін ухвалив проєкт заборони прикордонного співробітництва України з Росією і Білоруссю
фото з вільних джерел

Україна виходить із Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів республіки Білорусь, Російської Федерації та України

Уряд схвалив проект Указу Президента України про припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив Урядовий квартал.

Дане рішення передбачає погодження проекту Указу Президента України про припинення дії Угоди між Україною і Російською Федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань та вихід України з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів республіки Білорусь, Російської Федерації та України.

Необхідність ухвалення такого рішення на засіданні Кабінету Міністрів доповідав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зокрема, він зазначив, що припинення дії міжнародних договорів України відбувається відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону України «Про міжнародні договори України», у зв’язку з докорінною зміною обставин та систематичним невиконанням Російською Федерацією та Республікою Білорусь своїх міжнародних зобов’язань у відносинах з Україною.

«Прийняття такого Указу дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії вказаної Угоди та Меморандуму», – підсумував Ігор Клименко.

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю.

Теги: уряд Меморандум росія Білорусь кордон президент

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