Звільнена омбудсменка поскаржилася, що Офіс президента тримав її в ізоляції

Денісова скаржиться, попри те, що мала право бути прийнятою президентом, прем’єром, її не пускали до владних кабінетів

«Я була обмежена тим, що мене припинили запрошувати і до Верховної Ради, і до Офісу президента!»

Звільнення не стало сюрпризом для уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Спроба усунути її з посади вже була п’ять місяців тому, але тоді у парламенті для цього не вистачило голосів. Про це вже ексомбудсменка розповіла у інтерв’ю «Главкому».

«Я дізналася від самих народних депутатів, що на моє звільнення почався збір підписів», – пояснила вона.

Денісова скаржиться, попри те, що мала право бути прийнятою президентом, прем’єром, її тримали в ізоляції.

«Безумовно, я мала працювати з органами державної влади в такому воєнному стані. Але я була обмежена тим, що мене припинили запрошувати і до Верховної Ради, і до Офісу президента. Мене не включали в робочі групи щодо обміну, щодо тимчасово переміщених громадян. Хоча я володію достатньою інформацією, бо ми співпрацюємо з багатьма правозахисними організаціями, зокрема, тими, що діють на окупованих територіях. Працівники нашого Офісу уповноваженого працюють в усіх регіонах – навіть в окупованому Херсоні», – сказала ексомбудсменка.

Денісова наголосила, публічно про все інформувала, бо за мандатом уповноважений зобов’язаний доводити до влади ситуацію щодо дотримання прав громадян.

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

Правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

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