Рашисти ховають маріупольців у братських могилах, а родичам не видають довідки про смерть

Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі у Маріуполі окупанти надають виключно по факту смерті від природніх причин

Окупанти видають рідним маріупольців хіба довідку після поховання про «зниклого безвісті»

У Маріуполі російські війська ховають у безіменних братських могилах місцевих мешканців, а родичам навіть не видають довідки про смерть. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно по факту смерті від природніх причин. В разі загибелі людини під обстрілами, або навіть при смерті зарад від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається. А ховають людину виключно в братській могилі безіменно», – написав Андрющенко.

Максимум, що можуть видати рашисти рідним – це довідку після поховання про «зниклого безвісті».

«Це вже навіть не приховання злочинів. Це вже щось інше. Але я не знаю цьому назву. Лють. Просто Лють», – додав радник мера.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.