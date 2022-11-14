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Своїх не здаємо? Скандальний голова ОДА засвітився із Зеленським у Херсоні (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Своїх не здаємо? Скандальний голова ОДА засвітився із Зеленським у Херсоні (фото)
Зеленський взяв у Херсон Резніченка 
скріншот із відео

Нещодавно Резніченко став фігурантом у корупційному скандалі на 1,5 млрд грн 

Під час сьогоднішнього візиту до Херсона президента України Володимира Зеленського супроводжував глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко, який нещодавно засвітився в гучному корупційному скандалі. Резніченка помітили на відеокадрах, знятих під час візиту глави держави в звільнене місто.

«У п’ятницю мені розповідали з Дніпра, що там вже отримали сигнал від Офіса президента: «Валентин хороший парень, ему просто завидуют і его заказали конкуренти, пусть работает дальше». Я тоді не дуже повірив. Ну як так-то? Чувак відкрито під час війни злив на фірму своєї жінки 1,5 млрд грн, навіть картелю такі бабки не снились, а його навіть не звільнять? Ну ось є підтвердження», – зауважив журналіст Юрій Ніколов. 

Журналіст також вважає: це і є відповідь на питання: чи будуть слуги Зеленського красти на Великій відбудові.  

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд грн. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

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Теги: Валентин Резніченко Херсон Володимир Зеленський

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