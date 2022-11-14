Своїх не здаємо? Скандальний голова ОДА засвітився із Зеленським у Херсоні (фото)

Нещодавно Резніченко став фігурантом у корупційному скандалі на 1,5 млрд грн

Під час сьогоднішнього візиту до Херсона президента України Володимира Зеленського супроводжував глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко, який нещодавно засвітився в гучному корупційному скандалі. Резніченка помітили на відеокадрах, знятих під час візиту глави держави в звільнене місто.

«У п’ятницю мені розповідали з Дніпра, що там вже отримали сигнал від Офіса президента: «Валентин хороший парень, ему просто завидуют і его заказали конкуренти, пусть работает дальше». Я тоді не дуже повірив. Ну як так-то? Чувак відкрито під час війни злив на фірму своєї жінки 1,5 млрд грн, навіть картелю такі бабки не снились, а його навіть не звільнять? Ну ось є підтвердження», – зауважив журналіст Юрій Ніколов.

Журналіст також вважає: це і є відповідь на питання: чи будуть слуги Зеленського красти на Великій відбудові.

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Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровщині одна приватна компанія від березня отримала на будівництво доріг уже 1,5 млрд грн. Йдеться про компанію «Будінвест Інжиніринг». За даними розслідувачів, співвласницею якої є жінка, з якою перебуває у стосунках голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.