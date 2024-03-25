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Чи мобілізувати адвокатів до війська? Нардеп розказав, як буде вирішене це питання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи мобілізувати адвокатів до війська? Нардеп розказав, як буде вирішене це питання
Комітет може до 29 березня повністю пройти «мобілізаційний» законопроєкт, підготувати висновок і передати до сесійної зали Верховної ради на голосування у другому читанні
фото: depositphotos.ua (ілюстративне)

Веніславський: «Усе залежатиме від фінального варіанту тексту документа»

У парламенті виникли напружені дискусії щодо можливості мобілізації адвокатів до Збройних сил. Розв'язання цього питання буде залежати від змісту остаточної версії відповідного законопроєкту. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський в інтервʼю «Главкому».

На думку політика, зважаючи на динаміку розгляду поправок протягом 18-22 березня, а це близько 400-800 поправок за день, Комітет може до 29 березня повністю пройти «мобілізаційний» законопроєкт, підготувати висновок і передати до сесійної зали Верховної Ради на голосування у другому читанні. Веніславський додав, що про голоси для кінцевого ухвалення законопроєкту про мобілізацію говорити передчасно.

«Усе залежатиме від фінального варіанту тексту документа. Звичайно, будуть дискусії, дебати. Зокрема, парламентарі у сесійній залі ставитимуть на підтвердження свої поправки, які відхилив Комітет. Ідеться про відстрочку від мобілізації для працівників судової охорони, секретарів суддів, адвокатів, приватних судових виконавців, прокурорів тощо», – зауважив Веніславський.

«Раніше президент і колишній головнокомандувач ЗСУ озвучували цифри щодо мобілізації (400-500 тис. осіб – «Главком»). На мою думку, питання треба ставити у дещо іншій площині. Треба враховувати, що після так званих виборів Володимир Путін зберіг підтримку більшості росіян. Плюс, якщо сюди додати ще й теракт у Підмосков’ї, то країна-агресор може піти на повну мобілізацію. Тим паче, що представники Кремля вже прямо говорить, що це не спецоперація, а війна. Тому Україні варто поповнювати не лише мобілізаційний резерв, а й шукати інноваційні рішення», – наголосив нардеп.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Додамо, Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації.

Крім того, Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей. Нині триває процес посилення Збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Теги: законопроєкт Федір Веніславський мобілізація адвокат

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