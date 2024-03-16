Допомога Україні: Байден звернувся до Конгресу США

Байден висловив вдячність Ірландії за надання гуманітарної допомоги Україні під час її війни з Росією та населенню Гази під час війни між Ізраїлем та ХАМАС

Байден закликав Палату представників надіслати йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, який минулого місяця був прийнятий Сенатом

Президент США Джо Байден використав спільний виступ зі спікером Майком Джонсоном, щоб закликати законодавців ухвалити в Палаті представників Конгресу допомогу Україні, повідомляє The Hill.

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Виступаючи на щорічному обіді «Друзів Ірландії» з нагоди Дня Святого Патріка, де були присутні законодавці від обох партій включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, Байден висловив вдячність Ірландії за надання гуманітарної допомоги Україні під час її війни з Росією та населенню Гази під час війни між Ізраїлем та ХАМАС.

«Я впевнений, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок. І я продовжую закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Володимиру Путіну. Він – злочинець», – додав Байден, після чого присутні в залі, включаючи спікера, зааплодували.

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Байден закликав Палату представників надіслати йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, який минулого місяця був прийнятий Сенатом. Він передбачає виділення 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також фінансування Ізраїлю і гуманітарної допомоги в Газі. Однак Джонсон досі не виніс його на голосування в Палаті представників.

«Він посилає чіткий сигнал, що Америка стоїть на сторожі свободи, і ми ні перед ким не схиляємося. Ні перед ким у світі», – сказав Байден.

Лео Варадкар, міністр закордонних справ Ірландії, підтримав заклики Байдена надати допомогу Україні.

«Україна не повинна впасти, і ми разом повинні підтримувати її стільки, скільки буде потрібно», – наголосив Варадкар.

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Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.