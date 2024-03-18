Спроба суїциду на Закарпатті: обласний ТЦК повідомив подробиці

Співробітники військкомату заявили, що госпіталізований нібито перебував в істеричному стані через вживання медичного препарату

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) повідомив, що чоловік, який 13 березня спробував скоїти суїцид у Хустському районному військкоматі, нібито перебував під впливом медичного препарату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові», – йдеться в повідомленні військкомату.

Закарпатський ОТЦК зазначив, що чоловіку було надано невідкладну домедичну допомогу та викликано медиків швидкої допомоги. Під час госпіталізації на обох передпліччях чоловіка були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10», – розповіла пресслужба військкомату.

Закарпатський ОТЦК також «зі всією відповідальністю» заявив, що жодної фізичної сили до госпіталізованого чоловіка співробітниками військкомату не вживалося. За його словами, військовозобов’язаний нібито сам собі міг заподіяти подряпини на обличчі «з метою симуляції».

Нагадаємо, 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.