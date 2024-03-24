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Міносвіти складе список вишів, які допомагають ухилятися від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міносвіти складе список вишів, які допомагають ухилятися від мобілізації
Комітет повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання
фото з відкритих джерел

Іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де наші громадяни «купували право» на відстрочку

Здобувачі освіти усіх рівнів зможуть отримати відстрочку від мобілізації, однак є один нюанс. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провладний нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, таке рішення Комітет ухвалив під час обговорення правок до мобілізаційного законопроєкту.

«Право на відстрочку від мобілізації залишили для здобувачів усіх рівнів освіти. Це стосується громадян, котрі навчаються в іноземних навчальних закладах. Але є нюанс. Міністерство освіти повинно сформувати перелік закордонних вишів таким чином, щоб відсіяти ті, які створюють «лазівки» для уникнення мобілізації громадянами України», – пояснив нардеп.

Веніславський зауважив, не секрет, що протягом 2022-2023 років іноземні освітні заклади відкрили низку факультетів, де умовно, сплачуючи за навчання $1 тис., наші громадяни «купували право» на відстрочку від мобілізації.

Окремо Комітет повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Нагадаємо, українці, які мали статус обмежено придатних, можуть бути мобілізовані до бойових підрозділів.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня.

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Теги: Верховна Рада закон українці мобілізація навчання Федір Веніславський втрати законопроєкт

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