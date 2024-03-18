Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку

Українська православна церква Московського патріархату надіслала депутатам Верховної Ради лист через адвокатську контору

Щойно завершилося засідання комітету на якому розглядали безпрецедентну ситуацію – листа з погрозами на імʼя депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви від американської адвокатської контори, яка зазначає що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату.

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Лист до депутатів від американської адвокатської контори

Як виявилося контора фінансується підсанкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським. Зважаючи на це ухвалили рішення звернутися до СБУ, аби вони проінформували про ситуацію своїх американських колег.

Для мене цей лист із погрозами, який зʼявився незабаром після ухвалення комітетом правок до другого читання до законопроєкту про релігійні організації, є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні.

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Тому втішений, що комітет підтримав нині мою пропозицію звернутися до керівництва ВРУ про те, щоб вже на найближче засідання включити цей законопроєкт у порядок денний. Його ухвалення як закону – питання національної безпеки України.