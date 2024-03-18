Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
Володимир В`ятрович Народний депутат

Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку

glavcom.ua
Лобісти Московської церкви в Україні винайняли американського адвоката Роберта Амстердама. Його вимоги вже шокували українських депутатів
фото з відкритих джерел

Українська православна церква Московського патріархату надіслала депутатам Верховної Ради лист через адвокатську контору

Щойно завершилося засідання комітету на якому розглядали безпрецедентну ситуацію – листа з погрозами на імʼя депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви від американської адвокатської контори, яка зазначає що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату.

Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку фото 1
Лист до депутатів від американської адвокатської контори
Лист до депутатів від американської адвокатської контори

Як виявилося контора фінансується підсанкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським. Зважаючи на це ухвалили рішення звернутися до СБУ, аби вони проінформували про ситуацію своїх американських колег.

Для мене цей лист із погрозами, який зʼявився незабаром після ухвалення комітетом правок до другого читання до законопроєкту про релігійні організації, є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні.

Тому втішений, що комітет підтримав нині мою пропозицію звернутися до керівництва ВРУ про те, щоб вже на найближче засідання включити цей законопроєкт у порядок денний. Його ухвалення як закону – питання національної безпеки України.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: депутат Україна законопроєкт Московська церква в Україні церква Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу
Польський бізнес в Україні: власники, виручка та «російський слід» в діяльності
27 лютого, 18:58
Юлія Тимошенко веде переговори з військовим керівництвом країни щодо доцільності відкликати законопроєкт
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
23 лютого, 13:04
Жінки, будучи під впливом свого духовного лідера, почали збиратися під будівлею місцевого ТЦК та СП з вимогою «повернути» священника
Кум Медведчука – священник Московської церкви на Закарпатті підбурює прихожан проти мобілізації
18 лютого, 19:45
Під час недавнього візиту в Україну Боррель відвідав фабрики з виготовлення безпілотників
Боррель заявив, що Україні буде протистояння нового типу з елементами із «Зоряних воєн»
18 лютого, 19:23
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
18 лютого, 12:37
«Патріарх Філарет не вручав особисто Пилипенкові медаль та не знав про його «гріховні схильності», – зазначено в заяві церкви
УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому через його сексуальну орієнтацію
26 лютого, 12:43
Образ жінок, кожна з яких є символом опору Путіну, мав стати потужним фоном для виступу президента Байдена
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
6 березня, 09:12
Міністри внутрішніх справ України Ігор Клименко та Чехії Віт Ракушан обговорили посилення співпраці між країнами
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
5 березня, 09:34
Фермери пропускають вантажівки до України, однак це не означає закінчення блокади
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
13 березня, 18:55

Володимир В`ятрович

Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
Єдиний можливий шлях вирішення російської проблеми
Єдиний можливий шлях вирішення російської проблеми
Україна та Польща. Як подолати нинішні труднощі у відносинах?
Україна та Польща. Як подолати нинішні труднощі у відносинах?
Чому Грузії не вдалося?
Чому Грузії не вдалося?
Майдан – це віра. Часто ірраціональна, але врешті – переможна
Майдан – це віра. Часто ірраціональна, але врешті – переможна
План розпаду РФ. Чи є він в України?
План розпаду РФ. Чи є він в України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
14K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
11K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
7096
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua