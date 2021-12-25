Сьогодні минає 30 років, як США офіційно визнали Україну незалежною державою

30 років тому президент США Джордж Буш оголосив про рішення Сполучених Штатів офіційно визнати Україну як незалежної держави

Історичну дату, яка поклала початок відносинам США і України згадує Посольство США в Україні.

«Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України», – йдеться у повідомленні пресслужби посольства.

Дипломатичні відносини між двома країнами було встановлено 3 січня 1992 р. З часу відновлення незалежності України США надають практичне сприяння її утвердженню як сучасної демократичної та економічно розвиненої європейської держави.

Відносини України та США мають рівень стратегічного партнерства. Вперше дві держави визначили такий статус двостороннього співробітництва у жовтні 1996 р., під час візиту міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка до Вашингтону.

Згодом стратегічний рівень взаємин був закріплений у спільних заявах президентів України та США від 05.06.2000 р. та 04.04.2005 р., а також у Хартії про стратегічне партнерство, підписаній 19 грудня 2008 року, яка визначає основні принципи і пріоритети двосторонньої взаємодії.

До слова, президент України Володимир Зеленський 24 грудня провів відеозустріч із групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Під час розмови обговорювали ситуацію на сході України та на кордонах нашої держави. Зеленський наголошував на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

Також Міністерство оборони США працює над можливістю надавати Україні розвідувальні дані, які допоможуть швидше реагувати на ймовірне російське вторгнення.

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