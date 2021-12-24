Байден хотів нам допомогти, але Банкова зганьбилась
США мали надати нам додаткову зброю, кошти, кредити
Перечитую спільне комьюніке Байдена і Зеленського від 2 вересня 2021 року.
У ньому американці пообіцяли нам всебічну допомогу.
Натомість ми мали зробити дві ключові речі:
- У галузі структурних змін Київ узяв на себе зобов’язання обрання нового спеціалізованого антикорупційного прокурора «відповідно до найкращих міжнародних практик»;
- реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення її повноважень та посилення правил, які захищають права людини та забезпечують ефективний громадський нагляд.
Як бачимо обидві ключові обіцянки провалені.
Новий закон про СБУ не ухвалено, а те що відбувалось під час обрання керівника САП варто назвати «найкраща міжнародна ганьба».
За таких обставин чи варто сподіватись Україні на дотримання обіцянок з боку США надати нам додаткову зброю, кошти, кредити?
Питання риторичне...
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Джерело: блог Віктора Тарана