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    Думки вголос

    Байден хотів нам допомогти, але Банкова зганьбилась

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Зеленський не дотримав обіцянок, які він дав американському лідеру - Байден хотів нам допомогти, але Банкова зганьбилась
    Зеленський не дотримав обіцянок, які він дав американському лідеру
    фото з відкритих джерел

    США мали надати нам додаткову зброю, кошти, кредити

    Перечитую спільне комьюніке Байдена і Зеленського від 2 вересня 2021 року.

    У ньому американці пообіцяли нам всебічну допомогу.

    Натомість ми мали зробити дві ключові речі:

    • У галузі структурних змін Київ узяв на себе зобов’язання обрання нового спеціалізованого антикорупційного прокурора «відповідно до найкращих міжнародних практик»;
    • реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення її повноважень та посилення правил, які захищають права людини та забезпечують ефективний громадський нагляд.

    Як бачимо обидві ключові обіцянки провалені.

    Новий закон про СБУ не ухвалено, а те що відбувалось під час обрання керівника САП варто назвати «найкраща міжнародна ганьба».

    За таких обставин чи варто сподіватись Україні на дотримання обіцянок з боку США надати нам додаткову зброю, кошти, кредити?

    Питання риторичне...

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ США Джозеф Байден закон САП влада
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    Байден хотів нам допомогти, але Банкова зганьбилась