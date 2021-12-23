Дипломати США намагались врятувати Україну від ганебної ситуації

От вам і виконання суспільного запиту на чесність, справедливість і прозорість. От вам і боротьба з корупцією

От вам і виконання суспільного запиту на чесність, справедливість і прозорість. От вам і боротьба з корупцією

Саме зараз у країні відбувається лютий сором

Ловити Порошенка вони можуть. А оголосити результати конкурсу на головного антикорупційного прокурора – ні.

Майже півтора року, з моменту відставки Назара Холодницького, немає прокурора у САП. Комісія по відбору під впливом одіозного заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Так, того самого, який у найкривавіші дні Майдану стверджував, що «працівники міліції не використовували вогнепальної зброї». Татаров має купу звинувачень. І рік тому НАБУ і САП підготували підозру Олегу Татарову, але генпрокурорка України Ірина Венедіктова відсторонила чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

НАБУ відкрито звинуватило офіс Венедіктової в саботажі справи щодо Татарова, яка стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Відразу після призначення Татарова президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає несправедливим, що до представників «старої влади» часто зараховують всіх, хто обіймав якусь керівну посаду за президентства Віктора Януковича. Зеленський також додав, що «головне, щоб людина була чесна»

От ця «чесна» людина плювати хоче на все і всіх. У чесному конкурсі має перемогти детектив НАБУ Олександр Клименко. Просто математично, за сумою балів. Він отримав 246 балів. Фаворит Татарова, Андрій Синюк, набрав 229 балів.

І саме тому члени комісії по відбору, всіляко саботують та ігнорують засідання з відбору. Замість того, щоб просто оголосити переможцем Клименка.

Вчора взагалі відбулась ганебна для країни ситуація. Дипломати США та інших країн G7 заявили, що особисто візьмуть участь в Комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке відбудеться 21 грудня. Дожились: дипломати йдуть на конкурс, щоб слідкувати за дотриманням умов! і гарантувати чесність його проведення!

І це після того, як Зеленський клявся, що з конкурсом все буде ок. А Меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року

Розумієте, дипломати вмовляють українську владу просто оголосити результати конкурсу!

Дипломати заявляють, і вже відкрито, що члени комісії мають очевидну мету – затягти оголошення результатів конкурсу, щоб їхні «опікуни» встигли щось придумати ще!

І от сьогодні члени комісії відмовляються оголосити переможцем конкурсу Олександра Клименка! Бо його кандидатура не влаштовує Банкову, Офіс президента. Їм потрібна контрольована людина, звісно. Тому вдаються до маніпуляцій, спеціально занижували оцінки кандидату Клименко, аргументуючи це тим, наприклад, що вони «не встигли» йому задати питання. Дитячий садок, скажете ви. Так, якщо не знати, чому саме відбувається подібне.

На вчорашньому засіданні члени комісії оголосили підсумкові бали професійної компетенції за результатами співбесід, але не змогли дійти єдиної думки, чи оголошувати переможця конкурсу. Тому просто оголосили... перерву.

От вам і виконання суспільного запиту на чесність, справедливість і прозорість. От вам і боротьба з корупцією.

А що Зеленський? У нього відомий алгоритм – записувати новорічні привітання. У людини свої цінності і клопоти.

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Джерело: блог Зої Казанжи

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