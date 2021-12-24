Зеленський із американськими парламентарями обговорив агресію РФ

Ще однією темою розмови став «Північний потік–2»

Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою сенаторів і конгресменів зі США

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня провів відеозустріч із групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії. Про це інформує Офіс президента.

Під час розмови обговорювали ситуацію на сході України та на кордонах нашої держави. Зеленський наголошував на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

«Зараз як ніколи мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Також обговорили проблематику газопроводу «Північний потік–2».

Американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативи «Кримська платформа» та наголосили на незмінній підтримці незалежності й територіальної цілісності України.

Президент запросив американських законодавців відвідати Україну в прийдешньому році.

Нагадаємо, напередодні США спростували свою участь у «нормандському форматі».

Також сьогодні Єрмак назвав умову для розмови Зеленського з Путіним.

Як відомо, днями Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

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