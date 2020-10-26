15% посад голів ОТГ і 20% місць в облрадах отримають кандидати від партії «Слуга Народу»



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Після обробки результатів із 49% дільниць «Слуга Народу» має 17% місць у районних радах

20 відсотків місць в облрадах в цілому по Україні матимуть представники «Слуги Народу». Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу в Києві, представляючи результати паралельного підрахунку голосів.

За його словами, «Слуга Народу» в 17 областях отримає також 146 місць (15%) голів ОТГ (дані з решти областей ще не обраховані). Після обробки результатів із 49% дільниць «Слуга Народу» має 20% місць в обласних радах, 17% — у районних, що є найвищими показниками серед усіх партій.

Паралельний підрахунок голосів, що проводить партія, засвідчив перемогу представника «Слуги Народу» на виборах до Верховної ради у 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набирав там понад 33% голосів, випередивши найближчого опонента на 1400 голосів.

Загалом під час виборів зафіксували понад 4 тисячі повідомлень про порушення, утім, зазначив Корнієнко, вони не мали суттєвого впливу на результати голосування. Волевиявлення відбулося за всіма демократичними стандартами. Водночас підкреслив, що там, де є суттєві порушення, партія юридично відстоюватиме голоси виборців.

«Наші партійні структури готуються до позовів. Десь уже пішли позови. Наша стратегія — всім порушенням даємо хід і намагаємося їм дати юридичне розгортання. Тому що будь-який под

ібний момент у виборчому процесі потрібно висвітлювати, спробувати вирішити на користь ображеної сторони. Тим самим ми робимо виборчий процес кращим, і на майбутнє зокрема», — сказав Корнієнко.