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Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
За словами адвоката митрополита Павла, митрополит Онуфрій постійно молиться за Україну
фото з відкритих джерел

«Митрополит Онуфрій молиться за митрополита Павла і команду адвокатів»

На захист митрополита Павла, який нині перебуває під домашнім арештом, не виступила верхівка УПЦ МП. В інтерв'ю «Главкому» адвокати владики Павла розповіли, що митрополит Онуфрій зосереджений на молитвах.

Як стверджує адвокат Микита Чекман, це відносини всередині Церкви, відносини між ієрархами. Владика Павло є постійним членом Священного синоду УПЦ, а священноначаліє УПЦ не є фахівцями у галузі права. 

«Вони ж не можуть кваліфікувати те, що відбувається у справі владики Павла з точки зору державних законів, оцінювати з юридичного боку висловлювання людини. Для цього є фахові адвокати. Як я вже казав вище, позиція митрополита Павла, позиція Церкви однакові – засудження російської збройної агресії. Все, що потрібно було сказати, вже сказано. Все інше – це питання кримінального законодавства. Владика Онуфрій, предстоятель УПЦ, не коментуватиме чиєсь кримінальне провадження», – пояснив адвокат.

Чекман зазначив, що митрополит Онуфрій дуже рідко з’являється в інфопросторі із будь-якими заявами. 

«Він священнослужитель, ієрарх, який молиться Богу за мир в Україні, за перемогу України, за усіх знедолених. Я неодноразово з ним спілкувався. Для нього на першому місці – молитва. Він молиться за владику Павла і за всю команду адвокатів. Митрополит Онуфрій переймається тим, щоби у цих усіх чварах навколо Церкви вона, насамперед, не перестала бути саме Церквою, щоби вона не перетворилась на якусь політичну інституцію, партію, що керується ззовні», – стверджує Чекман.

Нагадаємо, що 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. 

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. До слова, суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу. Священник УПЦ МП Павло Лебідь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.

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Теги: Московська церква в Україні адвокат Митрополит Онуфрій священник УПЦ МП

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