Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій

«Митрополит Онуфрій молиться за митрополита Павла і команду адвокатів»

На захист митрополита Павла, який нині перебуває під домашнім арештом, не виступила верхівка УПЦ МП. В інтерв'ю «Главкому» адвокати владики Павла розповіли, що митрополит Онуфрій зосереджений на молитвах.

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Як стверджує адвокат Микита Чекман, це відносини всередині Церкви, відносини між ієрархами. Владика Павло є постійним членом Священного синоду УПЦ, а священноначаліє УПЦ не є фахівцями у галузі права.

«Вони ж не можуть кваліфікувати те, що відбувається у справі владики Павла з точки зору державних законів, оцінювати з юридичного боку висловлювання людини. Для цього є фахові адвокати. Як я вже казав вище, позиція митрополита Павла, позиція Церкви однакові – засудження російської збройної агресії. Все, що потрібно було сказати, вже сказано. Все інше – це питання кримінального законодавства. Владика Онуфрій, предстоятель УПЦ, не коментуватиме чиєсь кримінальне провадження», – пояснив адвокат.

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Чекман зазначив, що митрополит Онуфрій дуже рідко з’являється в інфопросторі із будь-якими заявами.

«Він священнослужитель, ієрарх, який молиться Богу за мир в Україні, за перемогу України, за усіх знедолених. Я неодноразово з ним спілкувався. Для нього на першому місці – молитва. Він молиться за владику Павла і за всю команду адвокатів. Митрополит Онуфрій переймається тим, щоби у цих усіх чварах навколо Церкви вона, насамперед, не перестала бути саме Церквою, щоби вона не перетворилась на якусь політичну інституцію, партію, що керується ззовні», – стверджує Чекман.

Нагадаємо, що 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. До слова, суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу. Священник УПЦ МП Павло Лебідь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.