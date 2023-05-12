Трамп оскаржить вирок суду про спробу зґвалтування письменниці

Дональд Трамп планує оскаржити вирок суду у сексуальному насильстві та наклепі

Дональд Трамп подав повідомлення про подання апеляції на вердикт Федерального суду Манхеттена (США), згідно з яким колишнього президента було визнано винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол, а також за наклеп на постраждалу. Про це повідомляє CNBC.

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Адвокати Трампа також заявили в цій заяві, що проситимуть 2-й окружний апеляційний суд США скасувати наказ про виплату 5 мільйонів доларів компенсації та штрафних збитків Керроллу у цій справі.

Повідомлення про апеляцію було подано до Окружного суду США у Манхеттені менш ніж за годину після того, як остаточне рішення присяжних було внесено до списку цього суду.

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Також цього ж дня адвокат Керролл повідомив The New York Times, що письменниця розглядає можливість подати новий позов про наклеп проти Трампа за те, що напередодні ввечері заявили, що її твердження про те, що вона була зґвалтована ним у роздягальні відділу Bergdorf Goodman магазин у 1990-х були «фальшивими».

«Нам потрібно зважити всі «за» і «проти», і, ймовірно, найближчим часом ми прийдемо до рішення», – сказав The Times адвокат письменниці.

Нагадаємо, присяжні у Федеральному суді Мангеттена вирішили, що Дональд Трамп повинен виплатити приблизно $5 млн компенсації Джин Керролл за її цивільний позов у справі про спробу зґвалтування та наклеп.