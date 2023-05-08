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Комісія адвокатури порушила проти Медведчука дисциплінарну справу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Комісія адвокатури порушила проти Медведчука дисциплінарну справу
Дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність у діях Віктора Медведчука ознак дисциплінарного проступку
фото з відкритих джерел

Юристи вимагають позбавити Віктора Медведчука права займатися адвокатською діяльністю в Україні

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) Київської області порушила дисциплінарну справу відносно адвоката (підозрюваного у держзраді екснардепа) Віктора Медведчука. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Скаргу подали адвокати Роман Титикало та Ілля Костін, адже фігурант Реєстру держзрадників Медведчук досі є в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокати вимагають позбавити екснардепа права займатися адвокатською діяльністю в Україні. 

«За результатами розгляду скарги дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність у діях адвоката Віктора Медведчука ознак дисциплінарного проступку, а відтак і про наявність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно нього. Крім того, на стадії перевірки доводи скаржників щодо порушення адвокатом Медведчуком обраного стосовно нього запобіжного заходу спростовано не було», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у справі Віктора Медведчука його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков, який водночас є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку, в свою чергу, багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Раніше саме адвокат Олексій Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача Віктора Пшонки, який намагався повернути речі, які з його будинку в Гореничах під Києвом потрапили до Національного художнього музею. У 2014 році адвокати Пшонки засипали скаргами Міністерство культури з вимогою повернути колишньому генпрокурору речі з його будинку. Це, зокрема, ікони, картини, статуетки, яйця Фаберже, монети, а також книги («Триодь Цветная» 1604 р., «Евангелие Напрестольное» 1862 р., «Административная юстиция России» 1910 р. та інші).

Крім того, Калінніков представляв інтереси друкарні «Новий світ», яка видала декілька книг зрадника Віктора Януковича і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар – майже 16,5 млн грн.

«Чесно» повідомляє, що під час розгляду дисциплінарної скарги адвокат Медведчука зазначив, що обидва скаржники мають політичні погляди, протилежні його власним. Зокрема, Ілля Костін є військовослужбовцем ЗСУ, а Роман Титикало – депутатом Київської облради від партії «Європейської солідарності». 

Натомість зрадник Віктор Медведчук запевняє, що нібито не має проросійських чи українофобських політичних поглядів і його безпідставно звинувачують у проросійській позиції та захисті російських інтересів.

Раніше кум Путіна, зрадник України Віктор Медведчук розповів подробиці його затримання на початку квітня минулого року. 

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Теги: Віктор Медведчук адвокат державна зрада

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