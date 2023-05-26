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«Веселий піп» розказав про ситуацію у Московській церкві: Вони вперто продовжують молитися за Гундяєва

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Веселий піп» розказав про ситуацію у Московській церкві: Вони вперто продовжують молитися за Гундяєва
У церквах УПЦ МП і досі моляться за Гундяєва
фото з відкритих джерел

Андрій Пінчук: «Особисто я сподівався на те, що УПЦ проголосить про повний розрив з Московським патріархатом»

У травні 2022 року був зібраний собор УПЦ МП, де заявили заявив про «розрив з Москвою», втім у парафіях досі виправдовують війну. Про це розповів «Главкому» «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині отець Андрій Пінчук. 

За його словами, після собору зміни були проголосовані, але не були оприлюднені. «А по-друге, церква так і не позбулася свого промосковського фундаменту. Це проявляється, зокрема, у тому, що на парафіях досі виправдовують війну: тобто «не все так однозначно», «мы, три братские народа, должно жить в мире» – це те, що я особисто чув», – зазначає настоятель храму в селі Волоське.

Отець Андрій Пінчук пояснює, що у церквах і досі присутнє поминання патріарха Кирила. «Бо я можу назвати тільки одну єпархію, де це відсутнє повністю. В інший єпархіях парафії досі поминають – десь десять парафій, десять тридцять, а десь й сто… Там вперто продовжують молитися за Гундяєва», – ділиться інформацією Андрій Пінчук. 

«Заборонений у служінні» УПЦ МП запевняє, що особливих змін у служінні немає, як приклад він наводить те, що у грудні було засідання Синоду, де митрополит черкаський Феодосій наполягав на тому, що УПЦ має терміново поглибити спілкування з патріархом Кирилом, бо «мы – один народ». 

«Плюс, синодом УПЦ так і не були покарані колаборанти: ізюмський митрополит Єлисей, луганський митрополит Пантелеймон, ровеньківський архієпископ Аркадій, тульчинський митрополит Іонафан, черкаський митрополит Феодосій, колишній кіровоградський митрополит Іосаф,– йому вже й вирок винесли, але церковним судом не покарали. Взагалі нікого не покарали. Всіх їх захищає Синод УПЦ», – підсумував Пінчук.

Пінчук хотів, щоб УПЦ проголосла повний розрив з Московським патріархатом, але цього не відбулось. «Особисто я сподівався на те, що УПЦ проголосить про повний розрив з Московським патріархатом, скасує своє рішення про відмову від спілкування з Константинополем і відразу після Собору розпочне перемовини з ПЦУ. У такий спосіб УПЦ могла би долучитися до проєкту створення єдиної помісної церкви. Але нічого цього не сталося», – констатує настоятель храму.

Нагадаємо, Пінчук переконаний у тому, що  у Онуфрія «профдеформація» і він, нібито, «нікого не бачить і нікого не чує», адже вважає, що він єдиний, хто правий, решті ж належить мовчати та молитися.  

Зазначимо, за рішенням предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія Пінчука звільнили з посади настоятеля храму і заборонили його у служінні. На його місце вже призначили іншу людину – про це у своєму телеграм-каналі «Веселий піп» написав сам Пінчук. Формально причиною для заборони у служінні стали, як зазначили в УПЦ МП, «деструктивні і неканонічні дії». Але фактично старт репресіям дало звернення священика до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під церковний трибунал.

Читайте також: «Веселий піп» Андрій Пінчук: Онуфрій – голий король, він зруйнував те, що будувалося 30 років

Теги: церква вирок собор король УПЦ МП

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