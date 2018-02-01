Адвокатом втікача Онищенка стала Марта Борщ – ЗМІ

Замість посади аудитора НАБУ вона обрала Онищенка

Колишній обвинувач екс-прем'єра України Павла Лазаренка та ймовірний кандидат на аудитора НАБУ Марта Борщ погодилась стати адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка. Про це повідомили джерела видання «Українська правда». Крім того, цю інформацію виданню підтвердив сам Онищенко. Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що Марта Борщ



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Замість посади аудитора НАБУ вона обрала Онищенка

Колишній обвинувач екс-прем'єра України Павла Лазаренка та ймовірний кандидат на аудитора НАБУ Марта Борщ погодилась стати адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка.

Про це повідомили джерела видання «Українська правда». Крім того, цю інформацію виданню підтвердив сам Онищенко.

Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що Марта Борщ зняла свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.

Як відомо, колишній американський прокурор Борщ домоглася ув’язнення у США Павла Лазаренка.

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Довідка:

5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку. Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого «Укргазвидобування» зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.



