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    Адвокатом втікача Онищенка стала Марта Борщ – ЗМІ

    Замість посади аудитора НАБУ вона обрала Онищенка
    Колишній обвинувач екс-прем'єра України Павла Лазаренка та ймовірний кандидат на аудитора НАБУ Марта Борщ погодилась стати адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка. Про це повідомили джерела видання «Українська правда». Крім того, цю інформацію виданню підтвердив сам Онищенко. Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що Марта Борщ
    • Сьогодні, 17:38
    • Розсилка

    Замість посади аудитора НАБУ вона обрала Онищенка

    Колишній обвинувач екс-прем'єра України Павла Лазаренка та ймовірний кандидат на аудитора НАБУ Марта Борщ погодилась стати адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка.

    Про це повідомили джерела видання «Українська правда». Крім того, цю інформацію виданню підтвердив сам Онищенко.

    Нагадаємо, 8 лютого повідомлялося, що Марта Борщ зняла свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.

    Як відомо, колишній американський прокурор Борщ домоглася ув’язнення у США Павла Лазаренка.

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    Довідка: 

    5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку. Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого «Укргазвидобування» зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.


    ЗМІ США НАБУ Олександр Онищенко адвокат Українська правда
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