Українська протиповітряна оборона вже здатна перехоплювати близько 70% російських реактивних безпілотників. Водночас ситуація із захистом від балістичних ракет залишається значно складнішою через нестачу засобів для їх знищення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню BBC.

За словами глави держави, ефективність української ППО у боротьбі з найшвидшими російськими дронами поступово зростає. Нині українські захисники перехоплюють приблизно сім із десяти таких безпілотників.

Натомість для протидії балістичним ракетам Україні гостро бракує боєприпасів. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, постачання яких затримується.

Зеленський висловив невдоволення тим, що Сполучені Штати приділяють більше уваги країнам Близького Сходу, тоді як Україна продовжує потребувати засобів протиповітряної оборони. «Шкода, що вони зосередилися на Близькому Сході і більше допомагають їм. Шкода. У нас є величезні запитання з цього приводу», – сказав президент.

Він наголосив, що затримки з постачанням ракет безпосередньо впливають на здатність України захищати цивільне населення від російських ударів. «Дефіцит цих ракет – це життя людей», – підкреслив Зеленський.

Під час інтерв'ю президент також прокоментував обмеження роботи американської супутникової системи зв'язку Starlink та її військової версії Starshield на окупованих територіях України.

Раніше українські військові, які керують дронами-перехоплювачами, розповіли BBC, що деякі російські шахеди стали надто швидкими для їхніх безпілотників. Через це російські дрони можуть проникати глибше на українську територію. Журналісти також запитали Зеленського, хто саме ухвалив рішення про обмеження супутникового зв'язку на окупованих територіях.

«Технічно – SpaceX, політично – не знаю, справді не знаю. Це як пінг-понг. Ми запитуємо одну сторону, а вони кажуть, що це інша», – відповів глава держави.

Нагадаємо, 26 вересня Зеленський повідомляв, що українська ППО перехоплює близько 55% російських реактивних шахедів. Тоді президент розповідав про розробку нових перехоплювачів, які вже випробовували в бойових умовах. За два місяці заявлений показник перехоплення зріс на приблизно 15%.