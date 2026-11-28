За словами Зеленського, Україна продовжує рухатися до створення ефективної системи протидії балістичним загрозам

Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси про ситуацію на фронті, потреби українських військових та співпрацю з міжнародними партнерами. Глава держави також анонсував кадрові призначення у військовій сфері. Про це повідомляє «Главком».

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, потреби українських підрозділів та забезпечення військових необхідною технікою. Зокрема, Зеленський повідомив про підготовку продовження програми закупівлі пікапів на наступний рік. Наразі визначають її обсяги та фінансування.

Президент наголосив, що забезпечення армії такими автомобілями залишається важливим завданням, тому відповідну підтримку потрібно продовжувати.

Паліса також розповів про комунікацію з партнерами щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого обладнання.

«Дякую всім партнерам, які з Україною», – зазначив Зеленський.

Окремо президент і його заступник обговорили пріоритети роботи над антибалістичною програмою Freyja та домовленості з європейськими виробниками.

За словами Зеленського, Україна продовжує рухатися до створення ефективної системи протидії балістичним загрозам.

«Обговорили з Павлом також і окремі кадрові питання у військовій сфері. Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ. Слава Україні!», – підсумував президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що протиповітряна оборона вже здатна перехоплювати близько 70% російських реактивних безпілотників. Водночас ситуація із захистом від балістичних ракет залишається значно складнішою через нестачу засобів для їх знищення.

Нагадаємо, українські військові використовують ізраїльську систему супутникового зв'язку HiSky як альтернативу американському Starlink. На відміну від системи компанії SpaceX, нова технологія може працювати й на території Росії. Її, зокрема, застосовували під час ударів по Кримському мосту.