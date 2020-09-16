Арахамія допустив розкол монобільшості



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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Відповідаючи на питання про те, чи може монобільшість розвалитися Арахамія відповів, що «такі сценарії є і вони опрацьовуються»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключив можливість розколу монобільшості у Верховній Раді.

Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Україна-24».

Відповідаючи на питання про те, чи може монобільшість розвалитися Арахамія відповів, що «такі сценарії є і вони опрацьовуються».

«Не можна ігнорувати цей факт з одного боку. З іншого боку ми ж, у певній мірі, на політичній розтяжці», – сказав Арахамія.

Він вважає за необхідне тримати баланс щодо реакції на «витівки» народних депутатів.

«Кожен раз, коли хтось щось робить... журналісти, і громадськість кажуть: «Давайте виженемо його з фракції». Для мене ж народний депутат – це на довгій дистанції якась кількість голосувань. Це можуть бути дуже важливі і системні для країни закони. Якщо ми будемо ось так розлучатися з цими людьми, то наприкінці ми не зможемо нічого приймати, у нас не буде для цього достатньої політичної волі», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа від «Слуги народу» Юрченка. Він не визнає провину.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.