Чи буде об'єднання з Аваковим? Разумков заінтригував своєю заявою

Експікер ради вважає, що «Україні потрібні центристи», ексглава МВС саме таким себе вважає

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про плани на свої нове міжфракційне об’єднанння та заінтригував заявою про ексглаву МВС Арсена Авакова.

«Міністр Аваков був сильним міністром та ефективним на своїй посаді. Він точно відповідав тим завданням, які стояли перед міністерством внутрішніх справ», – сказав ексспікер Ради в ефірі каналу «Наш».

Разумков також розповів, що паралельно із міжфракційним об’єднанням працюватиме і поза парламентом.

«Сьогодні цього чекають люди. Україні потрібні центристи», – сказав Разумков, натякаючи на об'єднання із Аваковим.

«Це буде центризм, саме він сьогодні може об'єднати державу…. Щодо ідеології – поміркований консерватизм або розумний консерватизм», – сказав він.

Ще Разумков прокоментував пропозицію Авакова надати йому охорону:

«Якщо я бачитиму ризик, я буду вдячний такій допомозі. Але, сподіваюся, до цього не дійте. Моральні бар'єри для моїх опонентів хоч якось існують. Хоча іноді дивлюся, й думаю, що це не так».

Також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі «Україна 24» про намір створити політичний альянс. Зі слів Арсена Авакова, Україна втомилася від приватних політичних проєктів.

Він зазначив, що відкидає крайні точки зору – ультраліві чи ультраправі.

«Я центрист. Але я визнаю, що є ліві центристи, такі як Дмитро Разумков, наприклад (дай Бог йому здоров'я, дуже перспективна людина)...», –сказав ексглава МВС.

Як відомо, «слуги» пригрозили нардепам, які захочуть приєднатися до Разумкова.

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті нове об'єднання: хто туди може увійти.

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

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