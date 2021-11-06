Аваков: Україна має бути готова до смерті Путіна

Аваков запропонував закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу

Ексміністр внутрішніх справ вважає, що в української влади повинні бути сценарії на випадок смерті Путіна

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що українській владі у питанні деокупації територій треба розглядати не тільки мирне врегулювання конфлікту, а й військовий сценарій. Про це він заявив в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера».

Колишній глава МВС запропонував закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу, яку у 2018 році було ухвалено міністерством внутрішніх справ.

«Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж не готові. А якщо він не готовий, то повинні бути готові всі інші наші служби. Військові повинні бути готові по-своєму, дипломати і переговорники – по-своєму. А наше суспільство має підтримати цю готовність», – сказав Аваков.

Ексміністр допускає політичну кризу в Росії, до якої Україні теж треба бути готовою.

«У нас повинні лежати, умовно, 5-7 папок… Військовий сценарій. А раптом щось сталося у Російській Федерації? Раптом почалися дезінтеграційні процеси? Раптом, немає у нас такого щастя, – Путін помер. А ми не готові? А нам треба бути готовими», – додав Аваков.

Нагадаємо, колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про плани на свої нове міжфракційне об’єднанння та заінтригував заявою про ексглаву МВС Арсена Авакова.

Як відомо, «слуги» пригрозили нардепам, які захочуть приєднатися до Разумкова.

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті нове об'єднання. Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу». Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

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