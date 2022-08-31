Закон про медіа: Мовний омбудсмен виступив із заявою

Мовний омбудсмен зазначив, що до законопроєкту «Про медіа» є застереження громадськості

Тарас Кремінь закликає доопрацювати законопроєкт «Про медіа»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав доопрацювати ухвалений Радою у першому читанні законопроєкт «Про медіа» №2693-д, щоб не звужувати сферу використання української мови. Про це він заявив у ефірі телеканалу «Київ».

«Будь-який законопроєкт повинен насамперед враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів», – зазначив мовний омбудсмен.

За словами Кременя, до документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому між першим і другим читанням, він повинен бути суттєво вдосконалений.

«Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат для української державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані», – наголосив він.

Як відомо, 30 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт «Про медіа» у першому повторному читанні, за проголосували 233 нардепи.

Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС. Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних вебплатформ (на кшталт Netlix чи Facebook). Передбачено й механізм співрегуляції. Окремий розділ законопроєкту присвячено мовленню громад (community media) – третьому сектору мовлення, що існує в Європі паралельно із суспільним та комерційним.

Нагадаємо, 29 серпня низка народних депутатів звернулися до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з закликом зняти документ із найближчого пленарного засідання. На думку 34 нардепів, серед яких представники п'яти фракцій та позафракційні, в оновленому документі існують «небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував законопроєкт «Про медіа». За його словами, схвалення у першому читанні законопроєкту «Про медіа» – це крок назад від стандартів свободи слова, до якої ми звикли в Україні.