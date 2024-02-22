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Банкова анонсувала пресконференцію Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова анонсувала пресконференцію Зеленського
фото: glavcom.ua

Виступ відбудеться під час форум «Україна. Рік 2024»

Офіс президента анонсував пресконференцію Володимира Зеленського на 25 лютого. 

Як зазначається, 25 лютого відбудеться форум «Україна. Рік 2024». На заході відбудеться прес-конференція президента, а також заявлені панельні дискусії.

«Основні теми: досягнення українських цілей у війні, розвиток сил оборони та безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України у світові ринки, реалізація Української формули світу, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей»,– йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що акредитація представників ЗМІ проводиться до 18:00 22 лютого. Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації.

Нагадаємо 19 грудня 2023 року відбулася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Теги: Володимир Зеленський Офіс президента робота Україна

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