Зеленський призначив очільника СБУ у двох областях
Олександр Надточій став керівником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях
Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться в указі президента.
Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
Роман Семенченко був одним з перших призначених у владу 11 жовтня 2019 року силовиків, керівників СБУ. Зокрема, у 27 жовтні 2022 року Володимир Зеленський призначив його начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.
Раніше президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації. Ним став Андрій Коваленко.
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