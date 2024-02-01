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Зеленський призначив очільника СБУ у двох областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив очільника СБУ у двох областях
Зеленський призначив керівника Головного управління СБУ одразу в двох областях
фото з відкритих джерел

Олександр Надточій став керівником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться в указі президента.

Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Роман Семенченко був одним з перших призначених у владу 11 жовтня 2019 року силовиків, керівників СБУ. Зокрема, у 27 жовтні 2022 року Володимир Зеленський призначив його начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації. Ним став Андрій Коваленко. 

Теги: СБУ війна Володимир Зеленський

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