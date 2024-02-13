Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки (відео)

Володимир Зеленський: «Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України»

Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський призначив спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони Євгена Мойсюка. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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«Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України», – йдеться в указі.

За словами глави держави, Євгеній Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони.

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«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», – уточнив президент.

Зеленський нагадав, що вже є така угода з Великою Британією. І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше.

Що відомо про Євгена Мойсюка

Із 2012 року Мойсюк став командиром першого парашутно-десантного батальйону.

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У війні з російськими окупантами він брав участь з 2014 року. Зокрема, у грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу. 5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.

З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.