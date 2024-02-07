США продовжують активні закупівлі зброї для України – представник Пентагону

США купують зброю для відправки її Україні

США продовжують постачання Україні військового обладнання, яке закуповується на ринку в рамках програми USAI. Про це повідомила заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, програма передбачає закупівлю нового озброєння на ринку, на відміну від ініціативи PDA, у рамках якої Київ отримує військове майно зі складів Пентагону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є деякі контракти в рамках USAI, які продовжують виконуватися довгострокові контракти. Повного списку перед очима я не маю, але деякі контракти розраховані на роки. Так що так, деякі постачання в Україну продовжаться», – сказала вона.

За її словами, якщо США припинить підтримку України, то США має чітко усвідомлювати наслідки. «Путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади та контролю за межами кордонів України в напрямку НАТО. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми зобов’язані захищати кожен сантиметр НАТО», – додала Сабріна Сінгх.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше стало відомо, що деякі американські військово-промислові корпорації, такі як Northrop Grumman, Lockheed Martin і Raytheon Technologies, відмовляються від контрактів з Пентагоном на розробку передових систем озброєнь для протидії загрозам з-за кордону, оскільки вони можуть виявитися збитковими. Про це пише The Wall Street Journal.

Пентагон хоче розробляти передові системи зброї для протидії загрозам, що виникають за кордоном. Але багато оборонних підрядників уникають проектів, які можуть призвести до збитків.

Як повідомляє видання, невдоволення у галузі зростало кілька місяців, але ситуація досягла апогею, коли Northrop Grumman заявила про збитки у розмірі $1,2 млрд від програми створення стратегічного бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider. Пентагон раніше уклав з компанією контракт виробництва першої партії літаків, здатних нести як звичайні, і ядерні боєприпаси. Оцінка Northrop Grumman заснована на інфляції (у грудні, за даними Федерального бюро статистики праці США, вона склала 6,5%), також виробництво літаків обходиться дорожче через проблеми в ланцюжках поставок, спричинених пандемією, та нестачею робочої сили.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна дуже потребує допомоги західних партнерів. Насамперед мова про артилерійські системи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Буданова, Києву потрібно різко збільшити кількість таких знарядь на полі бою, незалежно від їхнього віку і типу. Пов'язано це з тим, що ті, які є в наявності, через активні бойові дії зношуються.

Також у вимогах України є боєприпаси, адже саме вони є одним із вирішальних чинників у цій війні. При цьому, каже Кирило Буданов, не так важлива їхня якість, як кількість. Що стосується безпілотних систем, то в цьому плані є певна рівність із противником.