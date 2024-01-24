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Падіння Іл-76. Колишній військовополонений пояснив, що не так із заявою Міноборони Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Падіння Іл-76. Колишній військовополонений пояснив, що не так із заявою Міноборони Росії
Місце падіння літака
фото з відкритих джерел

Станом на 16:30 українські джерела не надали офіційної інформації щодо падіння російського літака

Військовий Максим Колесников, який рік перебував у російському полоні, дав свій коментар щодо ймовірного перебування на збитому літаку ІЛ-76 українських полонених. 

«Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (три) супроводжуючих. Це повний піз**ж. Коли мене везли літаком із Брянська до Бєлгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага», – написав військовий.

Скрін посту військового
Скрін посту військового
twitter / mx_kolesnikov

Також він наголосив, що військовий літак завжди є легітимною ціллю, а росіяни поширюють інформацію про полонених спеціально, аби Україна не намагалася збивати літаки.

Максима Колесникова на початку 2023 року звільнили у рамках великого обміну. Його фото, як він тримає у руках яблуко, одразу завірусилося у мережі. Друзі та знайомі Максима, які бачили це фото у репостах, не відразу впізнали його.

Максим Колесников одразу після обміну тримає в руках яблуко
Максим Колесников одразу після обміну тримає в руках яблуко
фото: Андрій Качор

Стало відомо, що представник Офісу президента Михайло Подоляк дав перший коментар щодо збитого лікака: «Влада скоро виступить з офіційним коментарем. Потрібен час для уточнення всіх даних».

Нагадуємо, Центр протидії дезінформації закликав дочекатися офіційних заяв про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 та утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Раніше стало відомо, що розвідка підтвердила, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими.

Катастрофа російського Іл-76. Що відомо на цей час

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Теги: розвідка Максим Колесников росіяни Михайло Подоляк влада Україна обмін полоненими літак катастрофа обмін

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