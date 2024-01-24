Падіння Іл-76. Колишній військовополонений пояснив, що не так із заявою Міноборони Росії
Станом на 16:30 українські джерела не надали офіційної інформації щодо падіння російського літака
Військовий Максим Колесников, який рік перебував у російському полоні, дав свій коментар щодо ймовірного перебування на збитому літаку ІЛ-76 українських полонених.
«Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (три) супроводжуючих. Це повний піз**ж. Коли мене везли літаком із Брянська до Бєлгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага», – написав військовий.
Також він наголосив, що військовий літак завжди є легітимною ціллю, а росіяни поширюють інформацію про полонених спеціально, аби Україна не намагалася збивати літаки.
Максима Колесникова на початку 2023 року звільнили у рамках великого обміну. Його фото, як він тримає у руках яблуко, одразу завірусилося у мережі. Друзі та знайомі Максима, які бачили це фото у репостах, не відразу впізнали його.
Стало відомо, що представник Офісу президента Михайло Подоляк дав перший коментар щодо збитого лікака: «Влада скоро виступить з офіційним коментарем. Потрібен час для уточнення всіх даних».
Нагадуємо, Центр протидії дезінформації закликав дочекатися офіційних заяв про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 та утриматися від поширення неперевіреної інформації.
Раніше стало відомо, що розвідка підтвердила, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими.
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