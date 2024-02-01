Старійшина української політики Юхновський назвав Зеленського самородком і дав йому пораду

«У країні має бути створений другий фронт – освіта та наука»

Володимир Зеленський є несподіваним самородком, оскільки, не маючи політичного досвіду, навчився говорити із сильними світу цього. А цього вже достатньо для того, щоб поважати його як президента України. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив 98-річний вчений, фізик-теоретик є найстаршим з нині живих депутатів Верховної Ради з усіх скликань Ігор Юхновський.

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«Якщо чесно, я голосував за попереднього президента Порошенка, бо цього зовсім не знав. Я оцінюю Зеленського як абсолютно несподіваного самородка, досвід якого полягав у тому, що він зіграв роль президента у фільмі і якого ніхто не очікував побачити на такій посаді. І навряд хто очікував, що він буде настільки впертим, розумним і цілеспрямованим, як він себе показав під час війни.

Ця війна почалася не за теперішнього президента Зеленський, він її застав і все-таки зумів отримати допомогу майже всього світу проти російської агресії», – каже політик.

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Ігор Юхновський: «Зеленський – несподіваний самородок, який зумів отримати допомогу майже всього світу» фото з відкритих джерел

За словами Юхновського, Путін є зараз таким само одноосібним диктатором Росії, як Сталін був одноосібним диктатором Радянського Союзу. Вся війна Росії з Україною пов'язана з тим, що в Росії панувала диктатура і панує до цього часу.

«А диктатура залежить від розуму диктатора і групи людей, що його оточує. Якщо цей розум недалекий, то ми маємо те, що маємо.

Звичайно, тут є і наша вина. Ми одержали дві неймовірні поразки за часів попереднього президента – під Іловайськом і під Дебальцевим. Ми одержали їх абсолютно у зв'язку з поведінкою нашого командування. Батальйони добровольців, керовані набагато розумнішими людьми, ніж офіційне командування армії, зробили більше. Коли добровольчі батальйони зайняли Іловайськ і таким чином фактично оточили Донецьк, почалися суперечки, яке вони мали право це робити, коли Генштаб не дав на це дозволу. І замість того, щоб закріпитися, почали сваритися і дочекалися, що росіяни оговталися. Це були дві страшні поразки України, які й вирішили долю подальшої війни», – зазначив екснардеп.

Порада Зеленському

На думку Ігоря Юхновського, Україна повинна бути відомою своїм рівнем навчання, науки та культури. Для цього президенту треба «слухати свою розумну дружину і мати розумних радників».

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«У країні має бути створений другий фронт і президент Зеленський може його створити найскоріше та найефективніше. Я маю на увазі, що Україна повинна бути відомою своїм рівнем навчання, науки та культури. Бо зараз ми не чуємо українського уряду: його міністри не звітують за свою роботу перед Верховною Радою і ніхто не може контролювати, чи вони щось знають, чи просто випадково стали урядовцями.

Тому проблема науки і освіти в Україні й стає другим фронтом. Як відомо, наука в Другій світовій війні витягнула Радянський Союз, коли в ньому була дуже швидко створена атомна бомба», – зазначив політик.

За його словами, Зеленському потрібно «мати за спиною розумну Верховну Раду, яка має стати співкерівником України». Тим паче, що у його партії там більшість і цим треба максимально скористатися.

«Той факт, що українці змогли протистояти Росії і бити її війська на фронтах, говорить про те, що українські офіцери та солдати є дуже здібними. Вони швидко опанували складну техніку, яку одержували від Заходу, чому всі дивувались. Основна задача президента – максимально використати ці природні здібності українського народу», – додав Юхновський.

Нагадаємо, Юхновський заявив, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами.

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Раніше Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України.