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Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна

Російський диктатор оголосив терміни завершення мобілізації у РФ та висловився щодо можливих переговорів з Україною

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками свого візиту до Казахстану. Низка його заяв стосуються України.

Мобілізація у РФ

Путін заявив, що заходи щодо часткової мобілізації в Росії планують завершити протягом двох тижнів. Наразі, за його словами, у військах перебувають понад 220 тис. мобілізованих громадян.

«Вже мобілізовано 222 тисячі осіб із передбачуваних 300 тисяч», – сказав російський президент.

Масовані удари по Україні

Російський диктатор заявив, що найближчими днями РФ не планує масовані обстріли України. Путін зазначив, що зараз для Росії стоять інші завдання. Диктатор додав, що із 29 українських об’єктів не було вражено сім, оскільки це планувало міноборони РФ.

«Немає необхідності в масованих ударах. Зараз. Поки що. Ну а там побачимо», – зазначив Путін.

Переговори з Україною та можливі посередники

Путін запевняє, що Росія відкрита до переговорів, і це нібито українська влада відмовляється від перемовин.

«В української влади зникло бажання вести переговори, як тільки російські війська відійшли від Києва. Росія завжди говорила, що відкрита до переговорів», – заявив він.

За словами Путіна, Об'єднані Арабські Емірати готові до посередницької ролі.

«Президент ОАЕ займається цим, зокрема займається питаннями гуманітарного характеру, обмінами тощо. І небезуспішно, за що ми йому теж вдячні», – сказав він.

Також, за словами Путіна, Індія та Китай «завжди говорять про необхідність налагодити діалог і вирішувати все мирним шляхом».

Президенту Туреччини Реджепу Таїпа Ердогана Путін подякував за особисту участь у переговорах про обмін полоненими.

Про утікачів від мобілізації

Стосовно росіян, які виїхали за кордон під час часткової мобілізації, Путін радить «уникати емоцій». За його словами, у кожному конкретному випадку слід давати правову оцінку і діяти тільки на цій підставі.

«Я віддаю перевагу не емоційним оцінкам, а юридичним. У кожному конкретному випадку потрібно давати правову оцінку дій конкретного громадянина. Хтось поїхав, бо боїться, хтось хоче ухилитися від мобілізації, хтось з якихось інших міркувань. У кожному конкретному випадку потрібно давати правову оцінку», – сказав Путін.

Виправдання вторгнення в Україну

Путін переконує, що якби Москва не розпочала повномасштабну війну проти України, то «рано чи пізно РФ все одно зіткнулася б із агресією Заходу, але їй довелося б діяти за поганіших умов».

«Те, що відбувається сьогодні, м'яко кажучи, малоприємно. Але ми отримали б те саме трохи пізніше, тільки в гірших для нас умовах. Тож дії [Росії] були правильними та своєчасними», — сказав він.

Водночас глава Кремля запевнив, що ні про що не шкодує.

Підрив Кримського мосту

Російський диктатор заявив про посилення охорони об’єктів інфраструктури у РФ після вибуху на Кримському мосту.

Після теракту на Кримському мосту, звісно, відповідні служби отримали завдання посилити контроль і забезпечити безпеку на критично важливих інфраструктурних об’єктах. На всіх них мають бути проведені відповідні заходи. На об’єктах енергетики, транспортних», — заявив Путін.

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Теги: війна росія путін

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